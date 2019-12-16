Школьники собрали самую длинную новогоднюю гирлянду в России

В Москве ученики средних общеобразовательных учреждений в рамках Зимнего фестиваля Российского движения школьников установили рекорд по созданию самой длинной бумажной новогодней гирлянды в России.

Как стало известно Лайфу, в мероприятии приняло участие около тысячи школьников из всех регионов России. Результатом кропотливой, но в то же время весёлой работы стала красочная гирлянда длиной 1100 метров и шириной 65 сантиметров. Это стало новым рекордом для России.

Финальная сборка гирлянды прошла в воскресенье, 15 декабря, на площадке Зимнего фестиваля Российского движения школьников в гостинице "Измайлово". Рекорд, в свою очередь, зафиксировали представители Книги рекордов России.

По итогам мероприятия украшение торжественно вручили главе Администрации Рязани Елене Сорокиной. Теперь гирлянда будет украшать новогоднюю столицу России 2020 года — Рязань.

Ранее Лайф вёл прямую трансляцию из Рыбинска Ярославской области, где в преддверии новогодних праздников прошло массовое шествие Дедов Морозов, во главе которого шёл самый главный волшебник из Великого Устюга.