Губернатор Пензенской области призвал больше не приглашать выступать Макса Коржа

Он заявил, что на этом не надо зарабатывать, и назвал "бескультурьем" поведение фанатов.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал больше не приглашать на выступления в город популярного певца Макса Коржа, об этом сообщается на сайте правительства региона.

Такое заявление политик сделал после того, как фанаты исполнителя устроили фаер-шоу во время концерта в СК "Дизель-арена" в Пензе. Он отметил, что в спортивном комплексе, где находилось более пяти тысяч человек, "буквально полыхал огонь", обеспокоенные родители писали письма, а в настоящее время МЧС и прокуратура проводят проверку по факту происшествия.

— Не надо на этом зарабатывать! Такие деньги нам не нужны! Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации. И если там бескультурье, такие исполнители нам не нужны! А если бы что-то произошло, если бы погибли люди?! — эмоционально подчеркнул губернатор.

Белозерцев распорядился ужесточить контроль над проведением массовых зрелищ, в трёхдневный срок предоставить материалы служебного расследования и наказать виновных — тех, кто допустил подобную ситуацию.

Ранее на концерте Макса Коржа в Перми агрессивные фанаты устроили драку с пожарными, тушившими фаеры. Сам певец опроверг эту информацию и заявил, что стычка произошла только с охраной.