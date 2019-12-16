Журналистам "Звезды" запретили въезд на территорию Украины на три года

Съёмочная группа телеканала посетила страну после "приглашения" Владимира Зеленского.

Журналистам телеканала "Звезда", которые посетили Украину на прошлой неделе, запретили въезд на территорию страны в течение трёх лет, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины.

— Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде на Украину им вынесено постановление об административном правонарушении, — сообщает спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Так как телеканал "Звезда" находится под санкциями, введёнными Советом национальной безопасности Украины, журналистам запрещён въезд на территорию Незалежной на три года, отмечает представитель СБУ Елена Гитлянская.

В четверг съёмочная группа канала пересекла границу страны, руководствуясь "приглашением" лидера Украины Владимира Зеленского приехать и "посмотреть глазками, что происходит", которое было высказано в Париже после переговоров в "нормандском формате". На сайте телеканала появился сюжет о поездке журналистов в Киев.

В тот же день власти Украины заявили, что могут привлечь членов съёмочной группы к административной ответственности за проведение видеосъёмки при пересечении границы без соответствующего разрешения.

Ранее Лайф рассказывал об отказе во въезде на Украину двум российским журналистам.