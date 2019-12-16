СМИ: В Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфискуют оружие

К дому многодетной семьи в Гатчинском районе Ленинградской области приехали силовые структуры: ОМОН, полиция и Росгвардия, дежурит МЧС. Из коттеджа выносят оружие и выводят детей, сообщает Mash.

О происшествии также заявил ряд СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, однако официальных комментариев о происходящем пока не поступало.

По сообщениям канала, это огромный особняк в посёлке Химози, в нём проживало в том числе восемь несовершеннолетних. Экстренные службы обнаружили там боеприпасы, гранаты и автоматы.

Mash также заявляет, что в доме были обнаружены окровавленные матрасы, а его хозяин Андрей представлялся "спецагентом". По словам соседки, на придомовой территории стоит большой крест, но, что находится под ним, она не знает. Женщина также не уверена, ходят ли дети в школу. Отмечается, что ни один из них не смог назвать свою фамилию.

Официального комментария от представителей власти в распоряжении Лайфа пока нет. Данные о том, с чем связаны работы спецслужб, уточняются.