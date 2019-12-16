Немецкий министр — о поездке Тунберг на поезде: Потеряла пару пунктов доверия

Тем не менее политик считает шведскую защитницу экологии достойной уважения, а её деятельность — заслуживающей внимания.

Немецкий министр по делам семьи и молодёжи Франциска Гиффай прокомментировала скандал вокруг поездки активистки Греты Тунберг по Германии и заявила, что девушка потеряла "пару пунктов доверия", сообщает издание Bild.

— Это, конечно, нехорошая ситуация. Я считаю, что за каждой картинкой кроется какая-то история. Я поняла это так, что сначала у неё не было места, но потом получила его. Но она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка, — отметила политик.

Тем не менее Гиффай считает шведскую экоактивистку достойной уважения, а её деятельность — заслуживающей внимания.

Напомним, на прошлой неделе вокруг Греты Тунберг разгорелся очередной скандал. Девушка опубликовала в "Твиттере" пост, где она сидит в поезде компании Deutsche Bahn во время поездки по Германии прямо на полу рядом с багажным отсеком. Перевозчик поспешил напомнить девушке, что она ехала первым классом, и это оказалось правдой.