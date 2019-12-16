Захарова прокомментировала запрет въезда российских журналистов на Украину

Она сравнила происходящее с советским фильмом "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет въезда некоторым российским журналистам на Украину после приглашения президента Владимира Зеленского на своей странице в "Фейсбуке".

Она сравнила происходящее с сюжетом советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён".

— Видимо, боятся услышать: "А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось", — процитировала она известную киноленту.

Напомним, 10 декабря на пресс-конференции по итогам встречи "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский пообщался с российскими журналистами и даже пригласил их на Украину. Однако спустя всего четыре дня после предложения главы Незалежной двум российским журналистам отказали во въезде в страну. А 16 декабря сотрудникам телеканала "Звезда", которые воспользовались любезностью Зеленского и посетили Украину на прошлой неделе, запретили въезд на территорию страны в течение трёх лет.