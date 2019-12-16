Круз сыграл своего героя в "Топ Ган. Мэверик" спустя 34 года

Том Круз возвращается к роли лейтенанта Пита Митчелла в сиквеле "Лучшего стрелка" спустя 34 года после выхода первой части киноленты.

Трейлер фильма "Топ Ган. Мэверик" был опубликован 16 декабря на "Ютубе", премьера картины ожидается в 2020 году.

В трейлере актёр много времени проводит в кабине самолёта, его герой выступает в качестве лётного инструктора, а былые подвиги стали "легендой".

Ранее Том Круз доказал свою вечную молодость, попав в объективы фотоаппаратов на съёмках сиквела "Лучшего стрелка". Он всё так же невозмутимо гоняет на мотоцикле в солнцезащитных очках и, похоже, не сильно изменился за более чем 30 лет.