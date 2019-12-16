Самой популярной достопримечательностью мира в 2019 году стал римский Колизей

В первую пятёрку также вошли парижские Лувр и Эйфелева башня, статуя Свободы в Нью-Йорке и музеи Ватикана.

Названы самые популярные достопримечательности мира, на первой строчке уже несколько лет подряд остаётся римский Колизей в Италии, такие данные следуют из рейтинга сайта Trip Advisor, сообщает РИА "Новости".

Вторым по популярности местом у туристов оказался Лувр, визитёры со всего мира стремятся увидеть "Мону Лизу", Венеру Милосскую и другие шедевры мирового искусства. На третьем месте — музеи Ватикана, в которых можно рассмотреть знаменитую Сикстинскую капеллу и встретить папу римского во время еженедельной папской аудиенции.

На четвёртой строчке — статуя Свободы в Нью-Йорке, а замыкает пятёрку лидеров Эйфелева башня.

В десятку самых популярных туристических мест также попали храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане, США, дом Анны Франк в Амстердаме, Нидерланды, смотровая площадка Skydeck Chicago в небоскрёбе Willis Tower, США, — самом высоком здании в Западном полушарии, а также площадь Сан-Марко в Венеции, Италия.