Американские беспилотники больше 12 часов сканировали западные границы России

Оба летательных аппарата оснащены оборудованием для ведения разведки на большую глубину вражеской территории.

Два стратегических беспилотных летательных аппарата Global Hawk американских ВВС на протяжении 12 часов совершали многочасовые разведывательные полёты у российских границ в Балтике, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

По их данным, оба БПЛА взлетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия, затем пролетели над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей, после чего разделились и приступили к выполнению отдельных миссий.

Так, один RQ-4B Global Hawk курсировал вдоль севера Калининградской области над территорией Литвы с 06:00 мск, при этом приближаясь к границе российского субъекта на расстояние менее 40 км. В это время RQ-4A Global Hawk пролетел на три часа севернее и курсировал в над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области.

Первый американский беспилотник провел у границ России 16 часов, второй — около 12. Об а аппарата оснащены оборудованием для ведения разведки на большую глубину территорий противника.