Лайф публикует видео из Ленобласти, где силовики изъяли арсенал с оружием

СМИ также опубликовали кадры внутренних интерьеров коттеджа многодетной семьи в Гатчине.

Открылись новые подробности инцидента в посёлке Химози Гатчинского района Ленинградской области, где сотрудники спецслужб конфисковали из дома многодетной семьи оружие.

Внутри коттеджа обнаружился спортзал, в бетонные стены вмонтированы разнообразные шведские стенки и брусья, с которых свисают канаты, сообщает 47 News.

Неподалёку расположен небольшой алтарь с иконами, на стенах — изображения царской семьи и святых.

По сообщениям портала Mash, в доме нашлось действительно много оружия. По данным 47 News, задержан 46-летний мужчина. Также отмечается, что мать детей приходится ему двоюродной сестрой.

Официальных комментариев по поводу происшествия от официальных структур по-прежнему не поступало.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфискуют оружие, из коттеджа также вывели восьмерых детей.