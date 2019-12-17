Скончалась пострадавшая при взрыве газа под Белгородом

В Белгородской областной клинической больнице скончалась одна из шести пострадавших при взрыве газа в посёлке Яковлево, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— Пациентка, поступившая в отделение реанимации в стадии ожогового шока, с термическим ожогом тела первой — второй стадии (60%), ожогом дыхательных путей, ожоговым шоком тяжёлой степени, скончалась 16 декабря в связи с развившейся у неё полиорганной недостаточностью, — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние ещё двух пациенток ожогового отделения с ожогами средней тяжести (7–11%) оценивается как стабильное с положительной динамикой.

Также сообщается, что пострадавший с травмами лицевой части черепа в понедельник, 16 декабря, был переведён в травматолого-ортопедическое отделение, планируется его перевод в хирургическое отделение. Ещё две пациентки, проходившие лечение в Яковлевской центральной районной больнице, были выписаны в удовлетворительном состоянии 10 и 13 декабря.

Напомним, 3 декабря в жилом доме в Белгородской области произошёл взрыв газа. Очевидцы запечатлели момент повторного обрушения дома. В результате трагедии погиб один человек, ещё шестеро пострадали, четверо из них — в реанимации. Ранее Лайф публиковал снятые с дрона последствия взрыва.