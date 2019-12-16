Поезд-вездеход или аэросани. В России выбирают, на чём будет ездить Дед Мороз

Российские школьники и студенты запустили флешмоб "Транспорт для Деда Мороза", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского университета транспорта.
— Снежный поезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием — эти варианты уже представили будущие транспортники, — отмечается в сообщении.
Для того чтобы принять участие в выборе средства передвижения для главного новогоднего волшебника, надо опубликовать в соцсетях фотографию по теме с хештегом #транспортДедаМороза и описать его технические характеристики.
Флешмоб продлится до 27 декабря, после этого лучшие работы отправят в московскую резиденцию Деда Мороза, которая располагается в Кузьминках.
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