Поезд-вездеход или аэросани. В России выбирают, на чём будет ездить Дед Мороз

В выборе транспорта для волшебника до 27 декабря могут принять участие все желающие, лучшие идеи будут отправлены в московскую резиденцию новогоднего волшебника.

Российские школьники и студенты запустили флешмоб "Транспорт для Деда Мороза", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского университета транспорта.

— Снежный поезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием — эти варианты уже представили будущие транспортники, — отмечается в сообщении.

Для того чтобы принять участие в выборе средства передвижения для главного новогоднего волшебника, надо опубликовать в соцсетях фотографию по теме с хештегом #транспортДедаМороза и описать его технические характеристики.

Флешмоб продлится до 27 декабря, после этого лучшие работы отправят в московскую резиденцию Деда Мороза, которая располагается в Кузьминках.