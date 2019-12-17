Местный житель рассказал Лайфу о семье, в доме которой изъяли оружие — видео

По его словам, от этих людей веяло "недоверием, странностями", и подружиться с ними не было никакого желания.

Житель посёлка Химози в Ленинградской области, где сотрудники спецслужб изъяли из дома многодетной семьи целый арсенал оружия, рассказал Лайфу о своих впечатлениях от соседей.

Юноша сообщил, что семья особо не обсуждалась, "живут и живут", но назвал их "странными немного". Он отметил, что дети постоянно ходили зажатые, не рассказывали, где они учатся, но, по слухам, где-то в Санкт-Петербурге. Разница в возрасте между детьми была около года-двух, самому старшему, по словам молодого человека, 19 лет.

— Мальчик рассказывал историю, что, пока отец был в отпуске, только тогда он мог гулять. Когда отец был дома, он не мог выходить никуда. Мальчику лет 16, — сказал местный житель. Он также добавил, что у одного из детей был порок сердца, но его не лечили, просто не трогали.

На вопрос о том, были ли какие-то слухи о сексуальном насилии, Иван ответил, что не слышал ничего подобного. Никаких следов физических наказаний на теле ребят из многодетной семьи он тоже не замечал.

Юноша отметил, что местные жители стараются обходить этот дом стороной, и рассказал историю о том, что хозяин выстрелил солью в двух маленьких девочек, которые подошли слишком близко к коттеджу. Собеседник Лайфа подчеркнул, что подружиться не было никакого желания, несмотря на то что некоторые дети — его ровесники. От семьи "веяло недоверием, странностями".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфискуют оружие, из коттеджа также вывели восьмерых детей. Лайф публиковал видео с места событий.