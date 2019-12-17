В Казани локализовали пожар на мебельной фабрике площадью более пяти тысяч кв. м

Крупный пожар на мебельном складе в Казани локализован на площади 5,2 тысячи квадратных метров, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

— К месте выдвинулся пожарный поезд. В 23.55 локализация на 5,2 тысячи квадратных метров, — отмечается в сообщении.

Возгорание произошло по адресу улица Короленко, дом 120, корпус 8. На месте задействовано 93 человека и 33 единицы техники. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае разгорелся обширный пожар в двенадцатиквартирном двухэтажном жилом доме, спасатели вытащили из горящего дома двух человек.