Учёный назвал напитки, похмелье от которых испортит любой праздник

Креплёные вина по типу хереса и портвейны являются одним из лучших способов очень быстро напиться и закончить вечеринку, они же наносят самый большой удар по организму и влекут за собой тяжелейшее похмелье. Об этом сообщает DailyMail.

Как рассказал журналистам профессор Хал Сосабовски из Брайтонского университета, количество содержащегося в алкоголя этанола определяет эффект от напитка и обычно этот показатель составляет от 5 до 40 процентов.

По его словам, слабоалкогольные напитки, например пиво, быстро всасываются организмом, но сами по себе не особо крепкие, поэтому опьянение наступает достаточно медленно. Крепкие же напитки, напротив, быстро приводят к опьянению, но из-за высокого градуса, они раздражают стенки желудка и всасываются очень медленно.

В свою очередь и отмеченный учёным херес и портвейн, имеют крепость в районе 20%, что в целом не препятствует усвоению, но в тоже время, значительно выше чем в пиве и поэтому приводит к значительно более тяжёлым последствиям на утро.

Примерно по этой же причине Сосабовски не рекомендует следовать достаточно распространённому совету и в ходе застолья чередовать алкоголь и воду, особенно если речь идёт о крепких напитках. По этой же причине не следует мешать их со слабоалкогольными.

Профессор отмечает, что быстрое опьянение провоцируют также игристые вина, но там к этому приводит газация, которая повышает всасываемость, что приводит к тому, что действие спирта можно почувствовать уже в первую минуту.

Ранее Лайф сообщал, чот учёные создали напиток из морского сорняка, помогающий похудеть и снять похмелье.