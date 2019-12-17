МИД РФ отверг обвинения миссии ООН в жестоком обращении с пленными украинцами

Он также призвал экспертов опираться на официальные источники информации при составлении докладов.

МИД России отверг обвинения миссии ООН в жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине обнародовала в Женеве доклад, который охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года.

— Недоумение вызывают оценки Наблюдательной миссии итогов состоявшегося 7 сентября с.г. обмена пленными. Отвергаем голословные обвинения в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации, — подчеркнули в министерстве.

МИД также призвал наблюдателей обращаться к официальным источникам информации при подготовке докладов.

Ранее в ООН назвали число убитых в Донбассе мирных жителей, миссия по правам человека на Украине с начала конфликта в Донбассе насчитала 3344 жертвы боевых действий.