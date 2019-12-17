МИД РФ отверг обвинения миссии ООН в жестоком обращении с пленными украинцами

МИД России отверг обвинения миссии ООН в жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, отмечается в сообщении ведомства.
Ранее наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине обнародовала в Женеве доклад, который охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года.
— Недоумение вызывают оценки Наблюдательной миссии итогов состоявшегося 7 сентября с.г. обмена пленными. Отвергаем голословные обвинения в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации, — подчеркнули в министерстве.
МИД также призвал наблюдателей обращаться к официальным источникам информации при подготовке докладов.
Ранее в ООН назвали число убитых в Донбассе мирных жителей, миссия по правам человека на Украине с начала конфликта в Донбассе насчитала 3344 жертвы боевых действий.
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