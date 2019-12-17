Во дворе дома в Гатчине, где изъяли оружие, обнаружен крест — видео

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, что во дворе дома в посёлке Химози Гатчинского района Ленинградской области стоит большой крест, похожий на те, что устанавливают на могилах.

По сообщениям Mash, под ним есть яма, которую будут раскапывать криминалисты, однако подтверждения этой информации пока не поступало.

Вероятно, семья была религиозной, в доме обнаружены иконы, стены увешаны изображениями святых и портретами царской семьи.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфискуют оружие, из коттеджа также вывели восьмерых детей. Лайф публиковал видео с места событий. СКР возбудил дело по факту сексуального насилия над ребёнком, проживающим в этом доме.