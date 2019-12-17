Безос на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире

На это время в лидеры списка вышел француз Бернар Арно, однако очень скоро он расстался с желанной позицией.

Глава корпорации Amazon американец Джефф Безос вечером 15 декабря перестал быть самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes. Однако на вершину он смог вернуться буквально через несколько минут.

Любопытно, что на этот период список возглавил глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. В этот момент его состояние оценивалось в $109,6 млрд, тогда как у Безоса было $109,5.

Однако Арно оставался лидером совсем недолго. Впрочем, что именно стало причиной такой перемены, не сообщается.