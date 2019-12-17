"Воины АТО" захватили храм в Ивано-Франковской области Украины

Неустановленные люди, представившиеся "воинами АТО", захватили Свято-Димитриевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Пробойновка Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба областной епархии.

— После завершения богослужения в 15:00 группой неизвестных лиц, которые представились воинами АТО, помещение храма было захвачено, замки сломаны и двери храма опечатаны, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в марте 2019 года были проведены территориальные сборы, на которых присутствовал глава местной администрации, в результате которых община храма была переведена в неканоническую "новую церковь", но ни настоятель храма, ни представители общины при этом не присутствовали.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие законных оснований, собравшиеся обратились в областную государственную администрацию с просьбой о перерегистрации и там эта просьба была удовлетворена.

Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ оставить своё название.