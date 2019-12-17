СМИ: Суд признал неконституционным право Зеленского назначать глав ГБР и НАБУ

Конституционный суд Украины признал противоречащим конституции законопроект о праве лидера Незалежной Владимира Зеленского самостоятельно назначать глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро, сообщает издание "Страна.ua".

Также был признан конституционным, но с предостережениями проект изменений в конституции о переходе на чисто пропорциональную систему выборов и сокращении числа депутатов Рады до 300 человек. Однако подобное ограничение означает, что процедура будет запущена с самого начала и законопроект после внесения правок будет вновь рассмотрен КСУ.

Законопроект о расширении полномочий Зеленского в отношении назначения глав НАБУ и ГБР был поддержан Верховной радой третьего сентября. В международной неправительственной организации Transparency International раскритиковали этот проект, заявив, что это может привести к "неоправданной концентрации власти" в руках президента.

16 декабря президент Украины внёс в Верховную раду законопроект о децентрализации власти, который предусматривает внесение поправок, касающихся усиления конституционно-правового статуса местного самоуправления.