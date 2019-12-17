Соседка рассказала о семье, из дома которой изъяли арсенал: Очень порядочные

Она также раскрыла тайну креста во дворе, оказалось, что это памятный знак в честь ополченцев, погибших в боях с немцами.

Женщина, живущая по соседству с домом, из которого изъяли оружие в посёлке Химози Ленинградской области, рассказала Лайфу подробности жизни семьи.

Наталья Семёновна отметила, что дети всегда были накормлены, обучены, они ходили в школу в Санкт-Петербурге. На вопрос о том, как же они туда добирались без машины, женщина сообщила, что в городе у них была квартира, где жили дети, пока мать семейства оставалась на хозяйстве, занималась козами и курами.

Пожилая женщина несколько раз повторила, что семья была очень порядочной, не была замечена в выпивке, все были связаны с церковью и посещали по воскресеньям местный Покровский храм. Жили обособленно, соседи к ним в гости не ходили.

Соседка также добавила, что мать Света и отец Андрей были художниками, но не смогла ответить, что именно они рисовали.

— Люди несовременные. Светлана — дама XIX века, и всех детей так. Много читают. Очень почтенные ребята, очень. Все одеты, все обучены. Много вяжут, много шьют, — подчеркнула она и отметила, что была очень удивлена, когда к коттеджу подъехали представители силовых структур.

Наталья Семёновна раскрыла также тайну странного креста, который обнаружился во дворе дома.

— Это улица Ополчения, тут была деревня во время войны, тут были немцы. Земля полита кровью ополчения, в память о них они поставили сами поклонный крест, — сказала она.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфискуют оружие, из коттеджа также вывели восьмерых детей. Лайф публиковал видео с места событий и комментарий местного жителя. СКР возбудил дело по факту сексуального насилия над ребёнком, проживающим в этом доме.