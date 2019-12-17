Соседка рассказала о семье, из дома которой изъяли арсенал: Очень порядочные

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Она также раскрыла тайну креста во дворе, оказалось, что это памятный знак в честь ополченцев, погибших в боях с немцами.

Женщина, живущая по соседству с домом, из которого изъяли оружие в посёлке Химози Ленинградской области, рассказала Лайфу подробности жизни семьи.

Наталья Семёновна отметила, что дети всегда были накормлены, обучены, они ходили в школу в Санкт-Петербурге. На вопрос о том, как же они туда добирались без машины, женщина сообщила, что в городе у них была квартира, где жили дети, пока мать семейства оставалась на хозяйстве, занималась козами и курами.

Пожилая женщина несколько раз повторила, что семья была очень порядочной, не была замечена в выпивке, все были связаны с церковью и посещали по воскресеньям местный Покровский храм. Жили обособленно, соседи к ним в гости не ходили.

Соседка также добавила, что мать Света и отец Андрей были художниками, но не смогла ответить, что именно они рисовали.

Люди несовременные. Светлана — дама XIX века, и всех детей так. Много читают. Очень почтенные ребята, очень. Все одеты, все обучены. Много вяжут, много шьют, — подчеркнула она и отметила, что была очень удивлена, когда к коттеджу подъехали представители силовых структур.

Наталья Семёновна раскрыла также тайну странного креста, который обнаружился во дворе дома.

Это улица Ополчения, тут была деревня во время войны, тут были немцы. Земля полита кровью ополчения, в память о них они поставили сами поклонный крест, — сказала она.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфискуют оружие, из коттеджа также вывели восьмерых детей. Лайф публиковал видео с места событий и комментарий местного жителя. СКР возбудил дело по факту сексуального насилия над ребёнком, проживающим в этом доме.

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