Соседка рассказала о семье, из дома которой изъяли арсенал: Очень порядочные

Женщина, живущая по соседству с домом, из которого изъяли оружие в посёлке Химози Ленинградской области, рассказала Лайфу подробности жизни семьи.
Наталья Семёновна отметила, что дети всегда были накормлены, обучены, они ходили в школу в Санкт-Петербурге. На вопрос о том, как же они туда добирались без машины, женщина сообщила, что в городе у них была квартира, где жили дети, пока мать семейства оставалась на хозяйстве, занималась козами и курами.
Пожилая женщина несколько раз повторила, что семья была очень порядочной, не была замечена в выпивке, все были связаны с церковью и посещали по воскресеньям местный Покровский храм. Жили обособленно, соседи к ним в гости не ходили.
Соседка также добавила, что мать Света и отец Андрей были художниками, но не смогла ответить, что именно они рисовали.
— Люди несовременные. Светлана — дама XIX века, и всех детей так. Много читают. Очень почтенные ребята, очень. Все одеты, все обучены. Много вяжут, много шьют, — подчеркнула она и отметила, что была очень удивлена, когда к коттеджу подъехали представители силовых структур.
Наталья Семёновна раскрыла также тайну странного креста, который обнаружился во дворе дома.
— Это улица Ополчения, тут была деревня во время войны, тут были немцы. Земля полита кровью ополчения, в память о них они поставили сами поклонный крест, — сказала она.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфискуют оружие, из коттеджа также вывели восьмерых детей. Лайф публиковал видео с места событий и комментарий местного жителя. СКР возбудил дело по факту сексуального насилия над ребёнком, проживающим в этом доме.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram