Фигурантку дела о хищении 7,5 млрд у банка "Югра" отпустили под домашний арест

Помимо этого также были продлены домашние аресты главным фигурантам расследования.

Экс-директор московского филиала банка "Югра" Нина Чернова решением Московского городского суда была освобождена из СИЗО и помещена под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

— Мосгорсуд изменил Черновой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с установленным ранее судом первой инстанции сроком до 14 февраля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также был продлён на три месяца срок домашнего ареста главному акционеру банка "Югра" Алексею Хотину, который подозревается в хищении 7,5 миллиарда рублей, а также двум другим главным обвиняемым — бывшему президенту банка Алексею Нефёдову и экс-главе правления Дмитрию Шиляеву.

Банк "Югра" был признан банкротом в сентябре 2018 года. На момент отзыва у банка лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций финансовой организации.