СМИ: В России появятся чёткие критерии аварийности жилых домов

В настоящее время свод правил разработан для жилья не выше пяти этажей, поскольку именно оно составляет основу аварийного фонда.

В России появятся чёткие правила признания домов аварийными, это позволит упростить процедуру расселения жильцов, сообщают "Известия" со ссылкой на Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона.

Непригодными для жилья будут признаны сооружения, в которых есть дефекты несущей конструкции, например трещины, просадки и смещения. В настоящее время в России нет конкретных критериев по этому вопросу, поэтому жители могут ждать переселения годами.

Пока что свод правил создан для домов до пяти этажей, это было сделано в первую очередь, поскольку, по данным Минстроя, они составляют 96% аварийного жилья (из них 68% — двухэтажные дома, 22% — одноэтажные, 6% — трёх-четырёхэтажные).

Эксперты отмечают, что в настоящее время создаются новые технологии как в строительстве и эксплуатации зданий, так и в сфере оценки прочности их конструкции. Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, который определит новые механизмы расселения аварийного жилья. Во вторник ГД рассмотрит его во втором чтении.

Ранее СМИ сообщили, что Минстрой РФ собирается заняться разработкой отдельной подпрограммы капитального ремонта домов с уровнем износа более 70% за счёт россиян. В Госдуме раскритиковали подобную инициативу.