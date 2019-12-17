Роспотребнадзор не пустил на полки магазинов каждый десятый предмет одежды

Отмечается, что риск купить некачественный товар сохраняется даже в том случае, если изделие сертифицировано.

За период с января по сентябрь текущего года инспекторами Роспотребнадзора было изъято из оборота 11,2% предметов одежды, которые поступили на экспертизу. Об этом сообщают "Известия".

Отдельной категорией эксперты учитывали меховые изделия, среди них процент забракованных образцов составил 5,4%. Чуть хуже дела обстоят с обувью: нарушения найдены в 6,1% пар.

По словам исполнительного директора "Союзлегпрома" Игоря Ульянова, основные причины изъятия продуктов — это использование некачественных материалов и подделка популярных брендов. Часто причины сочетаются.

— Имитация брендовой продукции по низким ценам притягательна для многих потребителей. Хотя платёжеспособный спрос остаётся низким, такие товары пользуются высоким спросом, — рассказал он.

Отмечается, что риск купить некачественный товар сохраняется даже в том случае, если изделие сертифицировано. Дело в том, что подобные документы на протяжении некоторого периода времени выдавали организации, не имевшие необходимых для этого специалистов и оборудования, но постепенно их сертификаты признаются недействительными.

Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор призвал отказаться от всеми любимых салатов в Новый год.