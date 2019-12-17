ВЦИОМ: 25% россиян не доверяют своим соседям

При этом большинство опрошенных отметили, что здороваются с живущими в одном подъезде и оказывают мелкую бытовую помощь.

ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому 25% российских жителей из городов-миллионников не доверяют своим соседям, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

В многоквартирных домах количество недоверчивых жителей составляет 18%, а среди тех, кто живёт на съёмном жилье, этот процент увеличивается до 28%.

При этом 79% доверяют соседям, большинство здоровается с теми, кто живёт в одном подъезде, около половины отметили, что знакомы между собой. 36% знают небольшую часть или не знают никого.

62% помогали своим соседям в мелких бытовых вопросах, небольшая часть просила помощи в ремонте или денег.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ Спутник" был проведен 7 декабря, в нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет.