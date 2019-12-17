В Москве пьяный парень упал в туалете бара и сломал себе шею

В Тверском районе столицы молодой человек в состоянии алкогольного опьянения упал в туалете бара и сломал себе шею, сообщает "Агентство городских новостей Москва".

Инцидент произошёл поздним вечером в одном из заведений по улице Новослободская. Пьяный 19-летний юноша не удержался на ногах и ударился об порог.

Его госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами шейных позвонков.

По данному факту полицейские проводят проверку, выясняются подробности случившегося.

Ранее Лайф сообщал, в Москве водитель троллейбуса подрался с пьяным таксистом.