Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

В неминуемо приближающемся 2020-м году россиян ожидает всего восемь сокращённых рабочих недель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.

— Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после Новогодних каникул. Следующая сокращённая рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества, — говорится в сообщении.

Большое количество выходные подстерегает россиян весной, сперва рабочую неделю сократит празднование Международного женского дня, затем Дня весны и труда. Много выходных будет и в следующую неделю после этого в связи с празднованием Дня победы.

Летом сокращённой будет всего одна неделя из-за празднования Дня России 12 июня, а осенью немного дополнительных выходных будет приурочено к празднованию Дня народного единства.

Ранее Лайф сообщал, что в Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы.