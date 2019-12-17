Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

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В неминуемо приближающемся 2020-м году россиян ожидает всего восемь сокращённых рабочих недель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.

Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после Новогодних каникул. Следующая сокращённая рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества, — говорится в сообщении.

Большое количество выходные подстерегает россиян весной, сперва рабочую неделю сократит празднование Международного женского дня, затем Дня весны и труда. Много выходных будет и в следующую неделю после этого в связи с празднованием Дня победы.

Летом сокращённой будет всего одна неделя из-за празднования Дня России 12 июня, а осенью немного дополнительных выходных будет приурочено к празднованию Дня народного единства.

Ранее Лайф сообщал, что в Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы.

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