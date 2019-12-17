346 тон в сутки. Россия бьёт рекорды по получению предновогодних посылок

Основной поток идёт из Китая и Европы, россияне заказывают сувениры в интернет-магазинах.

Россия побила прошлогодний рекорд по количеству полученных международных отправлений в сутки, так, за 11 декабря было отгружено 346 тонн посылок, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Почты России.

— Конец года и бурное развитие электронной торговли традиционно ставят перед нами новые вызовы. .... Сейчас мы зафиксировали рекорд по тоннажу и не исключаем, что до конца года пиковое значение еще раз обновится, — отмечается в сообщении.

По словам организации, больше всего посылок идёт из Китая и Европы, россияне заказывают в интернет-магазинах новогодние сувениры, одежду, мелкую бытовую технику.

В период с 1 ноября по 31 декабря 2019 ожидается также рекордное количество отправлений с вложениями — около 67,7 миллиона штук, что превысит показатели прошлого года более, чем на 8%.

Ранее Лайф сообщал, что Почта России доставит в Великий Устюг Деду Морозу огромную открытку весом 30 килограммов с пожеланиями детей из Санкт-Петербурга.