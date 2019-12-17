В России может появиться программа социального туризма для пожилых граждан

Отмечается, что данная инициатива будет включена в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 года.

В ближайшем будущем в России может быть запущен проект "Туризм для граждан старшего поколения", соответствующее предложение поступило от рабочей группы по социальному туризму. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совфеда по социальной политике Игоря Фомина.

По данным издания, данный проект должен войти в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года и будет приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также он должен быть связан с посещением памятных мест.

— Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне — программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в год, — сказал Фомин.

Отмечается, что на данный момент далеко не все субъекты РФ поддерживают программы туризма для пожилых, пока не известно, сколько именно потребуется средств на реализацию данной инициативы, а также какие именно категории пожилых россиян смогут ею воспользоваться.

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