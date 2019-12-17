Французского вратаря арестовали по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки

Он был настолько пьян, что полиция не смогла сразу допросить его и продлила арест.

Французский голкипер команды "Нанси" Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщило издание Le Figaro.

По словам потерпевшей, инцидент произошёл после посещения ночного клуба. Она сразу же обратилась в полицию, и вратарь был арестован в тот же день.

Сообщается, что футболист был сильно пьян, поэтому сразу допросить его не удалось и арест был продлён.

В этом сезоне 27-летний Валетт провёл за "Нанси" 20 матчей, в которых пропустил 14 голов.