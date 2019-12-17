Российский мультфильм "Он не может жить без космоса" включён в шорт-лист Оскара

Российский короткометражный анимационный фильм "Он не может жить без космоса" режиссёра Константина Бронзита включён в шорт-лист претендентов на премию "Оскар", сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Он представлен в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Константин Бронзит — лауреат многочисленных международных премий, двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" за мультфильмы "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса". Российскому зрителю он известен как режиссёр мультфильма "Алёша Попович и Тугарин-Змей".

Его творение, которое оценивают на кинопремии в этом году, повествует о матери и сыне, это трогательная история поиска собственного пути на земле и в космосе. Он уже получил награду на фестивале в Варне в категории "Лучшая анимационная работа".

Ранее сообщалось, что картина режиссёра Кантемира Балагова "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на получение "Оскара" в номинации "Лучший международный фильм".