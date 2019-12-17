Россия и Китай представили в ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Отмечается, что страна уже выполняет свои международные обязательства, и влияющие на жизнь простых граждан ограничения должны быть пересмотрены.

С целью улучшения в КНДР гуманитарной обстановки Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором призывают смягчить ряд антикорейских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению российской и китайской сторон, Совету Безопасности следует изменить санкционные меры, поскольку страна уже выполняет свои международные обязательства. Санкции, напрямую затрагивающие жизнь гражданского населения Северной Кореи, должны быть пересмотрены.

Кроме того, проект резолюции призывает также другие государства обеспечивать беспрепятственную и своевременную доставку гумпомощи республике. Среди прочего в документе предлагается снять ограничения на поставку в КНДР морепродуктов.

Москва и Пекин также призывают к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров с участием США, Японии и Южной Кореи или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом формате для снижения напряжённости на Корейском полуострове.

Ранее Лайф сообщал, что в КНДР Трампа назвали "сумасбродным старикашкой".