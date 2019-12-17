Кубанский волонтёр объяснилась после обвинения в похищении ребёнка — видео

Она сказала, что никакой машины или родителей малыша на дороге не было видно, хотя она проехала более километра.

Волонтёр Анжелика Андронова с Кубани, которая подобрала на трассе ребёнка, стоявшего в одиночестве у отбойника, записала видео с объяснениями после обвинения родителей мальчика в похищении, ролик опубликован на странице "Типичный Краснодар" в Инстаграме.

Женщина объяснила, что она ни в коем случае не является похитительницей. Она сказала, что проехала более километра, чтобы найти разворот и вернуться к малышу, и ни в 200, ни в 300 метрах не увидела ни машины, ни его отца.

— Я не могла поверить, что ребенок один, поэтому я останавливалась медленно и надеялась, что все-таки увижу родителей ребенка, но нет, — рассказала Анжелика.

Напомним, в Краснодарском крае на обочине трассы Ейск — Копанская волонтёры нашли четырёхлетнего ребёнка. Мальчик утверждал, что приехал с папой, но тот его оставил. Отец найденного малыша был уверен, что ребёнка похитили и сообщил, что велел сыну ждать на месте, пока он поищет вдоль дороги его шапку, и вдруг увидел, как ребёнок садится в незнакомую машину.