Кубанский волонтёр объяснилась после обвинения в похищении ребёнка — видео

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Женщину, которая нашла на трассе в Краснодарском крае 6-летнего мальчика, обвинили в его похищении. . Это Анжелика Андронова, зоозащитница из Ейска. Вчера мы рассказывали, как Анжелика на трассе нашла плачущего ребенка и отвезла его в полицию. Там появился отец мальчика и рассказал свою версию случившегося. А сегодня родители ребенка в общении с журналистами выдвинули совсем другую версию: Анжелика пыталась похитить мальчика. . - Когда я подбирала ребенка на трассе, я не видела никаких людей. Я потратила там много времени, потому что сначала на скорости проскочила, развернулась, проехала как минимум километра полтора, снимая все на видео. . И на видео прекрасно видно, что вокруг нет никаких людей. Я не могла поверить, что ребенок один, поэтому я останавливалась медленно и надеялась, что все-таки увижу родителей ребенка, но нет. . Полиция заявила, что семья, где растет мальчик, благополучная. Никаких проверок не будет. Как он оказался на трассе один-одинешенек, так и осталось тайной. . Берегите детей!
Волонтёр Анжелика Андронова с Кубани, которая подобрала на трассе ребёнка, стоявшего в одиночестве у отбойника, записала видео с объяснениями после обвинения родителей мальчика в похищении, ролик опубликован на странице "Типичный Краснодар" в Инстаграме.
Женщина объяснила, что она ни в коем случае не является похитительницей. Она сказала, что проехала более километра, чтобы найти разворот и вернуться к малышу, и ни в 200, ни в 300 метрах не увидела ни машины, ни его отца.
— Я не могла поверить, что ребенок один, поэтому я останавливалась медленно и надеялась, что все-таки увижу родителей ребенка, но нет, — рассказала Анжелика.
Напомним, в Краснодарском крае на обочине трассы Ейск — Копанская волонтёры нашли четырёхлетнего ребёнка. Мальчик утверждал, что приехал с папой, но тот его оставил. Отец найденного малыша был уверен, что ребёнка похитили и сообщил, что велел сыну ждать на месте, пока он поищет вдоль дороги его шапку, и вдруг увидел, как ребёнок садится в незнакомую машину.
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