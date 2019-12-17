Вложения России в гособлигации США увеличились на $622 миллиона

В октябре текущего года вложения России в гособлигации США выросли на 622 миллиона долларов. Это следует из данных американского Министерства финансов.

Таким образом, общая сумма российских вложений достигла 10,7 миллиарда долларов, из которых 8,1 миллиарда составляют краткосрочные бумаги, а 2,6 миллиарда — долгосрочные. При этом Россия не входит даже в тридцатку крупнейших держателей американских гособлигаций.

Первое место по количеству вложенных в облигации США средств занимает Япония — 1,168 триллиона долларов. Вторым идёт долгое время лидировавший Китай с 1,1016 триллиона, третье место со значительным отрывом занимает Великобритания — 298,6 миллиарда долларов.

В последний раз Россия увеличивала вложения в гособлигации США в середине ноября, в целом же с апреля 2018 года Москва ведёт политику снижения инвестиций US Treasuries.