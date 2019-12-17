Самолёт Новосибирск—Бангкок вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Самолёт компании S7, следовавший из Новосибирска в Бангкок, вернулся в аэропорт по причине технической неисправности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Рейс S7 Новосибирск — Бангкок, который вылетел в 03:05 (23:05 мск), вернулся в новосибирский аэропорт Толмачёво из-за технической неисправности самолёта. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, — отмечается в сообщении.

Airbus A320 Neo набрал высоту и развернулся спустя почти 50 минут после взлёта в районе населённого пункта Кара-Холь (Тыва).

Очевидцы сообщили изданию НГС, что раздался какой-то хлопок за бортом, была яркая вспышка, которая длилась пару секунд, после чего самолёт резко пошёл на снижение. Экипаж долго молчал, потом было сделано объявление о возврате. Пассажирка рассказала, что все были "напуганы, в шоке".

В настоящее время все 150 пассажиров размещены в здании аэровокзала, им предоставлено всё необходимое. Они будут отправлены в пункт назначения в ближайшее время резервным бортом, ориентировочно в 10:30 (14:30 мск).

Ранее сообщалось, что рейс Москва — Сургут вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле.