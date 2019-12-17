Россия и Сирия проводят совместные учения в Средиземном море

ВМФ России совместно с военно-морскими силами Сирии приступил к проведению учений в восточной части Средиземного моря. Об этом журналистам сообщил командир операции, контр-адмирал Александр Юлдашев.

В манёврах будут задействованы находящиеся в регионе российские корабли, авиация с базы "Хмеймим". С сирийской стороны — ракетные катера и тральщики ВМС. С ними будут отработаны различные тактические эпизоды, объединённые группы российских и сирийских кораблей также выполнят совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.

— На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус, — приводит РИА "Новости" слова Юлдашева.

Отмечается, что район проведения учений выбран не случайно. Корабли российского ВМФ вносят существенный вклад в борьбу с терроризмом, а российская база "Тартус" является ключевым путём снабжения войск в Сирии.

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