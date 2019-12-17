В Китае 14 шахтёров погибли и ещё двое остались под землёй после выброса газа

В Китае на угольной шахте в провинции Гуйчжоу произошёл выброс газа, как минимум 14 горняков погибли, ещё двое остаются заблокированными под землёй, сообщает Синьхуа.

Инцидент произошёл в ночь на вторник, 17 декабря. По предварительным данным, в тот момент на работах находилось 23 человека, семерым удалось выбраться.

На место происшествия прибыли экстренные службы, ведутся спасательные работы.

Представители местного правительства и других ведомств расследуют причины аварии.

Это второй инцидент в Китае, во время которого пострадали горняки, за последние несколько дней. 14 декабря четыре человека погибли при затоплении угольной шахты, ещё 14 человек пропали без вести.