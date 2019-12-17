Синоптики обещают москвичам тёплую погоду и снег с дождём

Во вторник, 17 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается до 5 градусов тепла с небольшими осадками, местами до умеренных. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днём в Москве температура воздуха составит +2...+4 °С, ночью +3...+1 °С. В Подмосковье днём ожидается 0...+5 °С, ночью температурный фон будет на этом же уровне.

Ветер юго-западный со скоростью 5–10 м/c. Атмосферное давление будет стабильным и составит 747 мм рт.ст.

Накануне Лайф сообщал, что москвичи не увидят снега ещё минимум неделю.