СМИ: В США заявили, что российский корабль опасно маневрирует у берегов Флориды

Он не включает навигационные огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы других судов.

В США заявили, что российский корабль "Виктор Леонов" совершает небезопасные манёвры у берегов Флориды, сообщает CNN.

Отмечается, что судно не включило навигационные огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы других судов, которые пытаются избежать столкновения. Кроме того, оно, по версии источников телеканала, осуществляет и "другие беспорядочные манёвры".

Чиновник береговой охраны США сказал CNN, что береговая охрана транслировала Информационный бюллетень морской безопасности, чтобы предупредить моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении. Также, по словам представителей оборонного ведомства, неподалёку от него находится американский эсминец.

В публикации сообщается, что "Виктор Леонов" ежегодно совершает патрулирование в международных водах вдоль восточного побережья США с 2015 года. О его присутствии сообщалось в 2017 и 2018 году.