МВД: 75 тысяч россиян состоят на учёте за правонарушения в семейно-бытовой сфере

На данный момент в России насчитывается 75 тысяч человек, с которыми сотрудники МВД проводят мероприятия по профилактике нарушений в семейно-бытовой сфере. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что профилактика осуществляется силами участковых уполномоченных, которые согласно инструкции проводят индивидуальную работу с каждым правонарушителем не реже одного раза в квартал.
Поводом для встречи с участковым может стать как привлечение гражданина к административной ответственности за побои, так и за уголовные статьи с умышленным причинением вреда здоровью. Также профилактика проводится среди осуждённых за истязания и угрозы убийством.
Среди мер профилактики на вооружении участкового имеются правовое информирование, профилактическая беседа, объявление официального предостережения, профилактический учёт и административный надзор. Как правило, работа с гражданами ведётся на протяжении года, но при необходимости может быть продлена.
Ранее Лайф сообщал, что уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о несоответствии нового законопроекта о домашнем насилии Конституции РФ.
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