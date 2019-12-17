МВД: 75 тысяч россиян состоят на учёте за правонарушения в семейно-бытовой сфере

Отмечается, что, как правило, работа с нарушителями ведётся на протяжении года, но при необходимости этот срок может быть продлён.

На данный момент в России насчитывается 75 тысяч человек, с которыми сотрудники МВД проводят мероприятия по профилактике нарушений в семейно-бытовой сфере. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что профилактика осуществляется силами участковых уполномоченных, которые согласно инструкции проводят индивидуальную работу с каждым правонарушителем не реже одного раза в квартал.

Поводом для встречи с участковым может стать как привлечение гражданина к административной ответственности за побои, так и за уголовные статьи с умышленным причинением вреда здоровью. Также профилактика проводится среди осуждённых за истязания и угрозы убийством.

Среди мер профилактики на вооружении участкового имеются правовое информирование, профилактическая беседа, объявление официального предостережения, профилактический учёт и административный надзор. Как правило, работа с гражданами ведётся на протяжении года, но при необходимости может быть продлена.

Ранее Лайф сообщал, что уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о несоответствии нового законопроекта о домашнем насилии Конституции РФ.