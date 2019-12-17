Мужчина и шестилетний ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Два человека, в том числе шестилетний ребёнок, погибли при пожаре в частном доме в посёлке Новостройка Прокопьевского района Кемеровской области, ещё двое детей и один взрослый пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр медицины катастроф по региону.

— Мужчина 1975 года рождения умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи, мальчик 6 лет — смерть до прибытия скорой, — говорится в сообщении.

Кроме того, отравление угарным газом тяжёлой степени получили девятилетняя девочка и женщина 1980 года рождения. Первая была доставлена в отделение детской реанимации прокопьевской горбольницы. Лёгкое отравление также получил 16-летний юноша.

Отмечается, что подразделения пожарной охраны к работе не привлекались.

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