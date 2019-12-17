На Чукотке задержали четырёх человек, подозреваемых в вылове 58 тонн лосося

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Фото © Pixabay

Полицейские на Чукотке задержали четырёх местных жителей, которые подозреваются в вылове 58 тонн тихоокеанского лосося. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что один из них воспользовался служебным положением и вместе с подчинёнными организовал выдачу путёвок на лов рыбы в период лососевой путины. Этим воспользовались двое индивидуальных предпринимателей и ряд любителей спортивной рыбалки.

Общий ущерб от незаконного вылова составил около 50 миллионов рублей. Ведётся расследование, возбуждено уголовное дело.

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