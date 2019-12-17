Исследование: Каждый 10-й россиянин выбирает отель, где сделает хорошие фото

Согласно результатам исследования, каждый десятый россиянин (13%) при выборе отеля для заселения старается забронировать место с продуманным дизайном и комфортными условиями, где можно организовать красивую фотосессию. Об этом сообщает Avisales.

А вот для значительной части российских путешественников (41%) такие мелочи, как дизайн, особого значения не имеют — большинству опрошенных отель представляется исключительно местом для ночлега и куда "поставить чемодан", поэтому его расположение и прочие нюансы, кроме цены, не так важны.

В то же время почти треть путешествующих россиян рассматривают для заселения исключительно объекты поближе к центру города, в пешей доступности от важных достопримечательностей, чтобы экономить на транспорте время и деньги.

Отмечается, что обращает внимание и доверяет отзывам об отелях лишь каждый пятый российский путешественник (20%), поскольку считает, что зачастую в отзывах занижаются оценки "из-за пустяков".

В исследовании приняли участие 11 тысяч пользователей сервиса из России.