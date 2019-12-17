Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и грузовика на МКАД

Микроавтобус на большой скорости влетел в грузовик на внешней стороне 58-го километра МКАД. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, водитель Fiat Ducato погиб на месте.

Судя по кадрам с места происшествия, нос микроавтобуса в результате удара буквально вжало внутрь. По словам собеседника Лайфа, водитель грузового автомобиля не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку Яузу, погибло два человека. Позже упавшую иномарку удалось поднять из реки.