Глава Пентагона захотел обсудить планы Турции закрыть базу Инджирлик

Марк Эспер признался, что узнал о заявлениях Анкары из газет и пока не знает, являются ли они "пустыми угрозами".

Глава Минобороны США Марк Эспер на встрече с журналистами заявил, что узнал о возможном закрытии американских военных баз в Турции из газет и хотел бы обсудить серьёзность этих планов со своим турецким коллегой. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

— Этот вопрос не был доведён до меня раньше. Впервые я узнал об этом из газет, так что теперь мне нужно поговорить об этом с моим коллегой из Министерства обороны (Турции. — Прим. ред.), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьёзно настроены, — сказал он, комментируя возможное закрытие базы Инджирлик.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать подобные заявления турецкого лидера "пустыми угрозами", ведь ранее похожая риторика уже звучала из Анкары, глава Пентагона затруднился ответить. Комментировать возможные перемещения ядерного оружия с территории баз он также не стал.

Говоря же о потенциальном закрытии базы Кюреджик, Эспер отметил, что Турция должна обсудить этот вопрос со своими партнёрами по НАТО, но в то же время она является суверенной нацией, которая сама определяет, размещать или нет базы НАТО или иностранные войска на своей территории.

Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о возможном закрытии базы Инджирлик