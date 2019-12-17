Самолёт из Хабаровска не смог сесть в Харбине из-за метели

Лайнер долетел до места назначения, после чего командир был вынужден лететь обратно.

Самолёт авиакомпании "Аврора" рейсом Хабаровск — Харбин вернулся в аэропорт вылета из-за метели в Китае, как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Хабаровска.

Авиалайнер вылетел в Харбин 16 декабря в 20:39 (13:39 мск) и долетел до места назначения, однако из-за сложных погодных условий посадка оказалась невозможна. В итоге самолёт развернулся и прилетел обратно в Хабаровск. Посадка в российском аэропорту прошла в штатном режиме.

На борту воздушного судна находилось 111 пассажиров. Планируется, что они улетят в Харбин сегодня в 17:30 по местному времени (10:30 мск).

Ранее сообщалось, что самолёт компании S7, следовавший из Новосибирска в Бангкок, вернулся в аэропорт по причине технической неисправности.