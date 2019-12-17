Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом Херсон — Москва

Раненые были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, об их состоянии не сообщается.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Херсон — Москва, врезался в грузовик в Черниговской области Украины. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по ЧС, в результате ДТП погибло три человека.

— В 22:40 16 декабря около села Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон — Москва, — уточнили в службе.

15 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести после страшной аварии.

Ранее сообщалось, что автобус с 49 пассажирами, следовавший по маршруту Иваново — Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. Лайф публиковал видео с места происшествия.