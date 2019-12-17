Безработного москвича "обезвредили" баллончиком и ограбили на $51 тысячу

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой, совершённый в особо крупном размере".

У безработного москвича отобрали более трёх миллионов рублей на Дербеневской улице столицы. Подробности нападения сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено у дома № 14, корп. 2. Нападавших было двое. Они распылили жидкость из баллончика в лицо мужчине, после чего отобрали у него $51 тысячу.

После содеянного злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился в полицию. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый в особо крупном размере".

А ранее в Москве четверо в масках под угрозой насилия вынесли из квартиры 500 тысяч рублей.