Ярославского депутата заподозрили в убийстве таксиста

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Фото © Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского

По неподтверждённым данным, тело убитого обгорело не до конца и следователи смогли выйти на след виновника трагедии.

Депутат Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщил председатель гордумы Сергей Корниенко.

Корнилов Владимир Алексеевич задержан и находится в следственном отделе ОВД… Он подозревается в совершении преступления в рамках статьи 105 УК РФ ("Убийство"), — рассказал он изданию РИА "Новости".

Вместе с тем, по неподтверждённым сведениям местных СМИ, пьяный народный избранник мог задушить водителя такси, а затем поджечь машину, чтобы уничтожить улики. Однако тело обгорело не до конца и следователи смогли выйти на след предполагаемого убийцы.

Напомним, что 30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

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