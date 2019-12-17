Появилась новая версия о предназначении каменных истуканов на острове Пасхи

Учёные считают, что фактически гигантские скульптуры были призваны выполнять роль удобрений — насыщать почву фосфором и кальцием.

Археологи пришли к выводу, что каменные истуканы (моаи) были установлены на острове Пасхи для сохранения плодородия земли. Материал об этом опубликовал научный портал Phys.org.

Согласно результатам исследования, в почве вокруг вулкана Рано-Рараку содержится повышенное количество фосфора и кальция, что необходимо для высокой урожайности земли. Разрабатывая там камни, древние люди, сами того не желая, удобряли почву микрочастицами камня, чем повышали её плодородность. Заметив этот эффект, они решили ставить каменные статуи и в других частях острова.

— Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется, — отмечает археолог Джоанна Ван Тилбург.

Остров Пасхи находится в юго-восточной части Тихого океана и считается одним из самых таинственных мест на планете. Этот статус остров получил во многом благодаря каменным статуям, установленным древней цивилизацией полинезийцев рапануи у подножия вулкана Рано-Рараку.